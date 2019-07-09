Стволовые клетки помогли жертвам рассеянного склероза

Эта болезнь характеризуется истончением миелиновой оболочки нервов.Две женщины начали терять способность управлять своими ногами, из-за чего им грозила пожизненно инвалидность. Однако терапия стволовыми клетками позволила остановить прогрессирование недуга.50-летняя Колетт Бичер и 36-летняя Люси Престон из Англии страдают от рассеянного склероза. Эта болезнь характеризуется истончением миелиновой оболочки нервов, из-за чего нарушается проводимость сигналов от мозга к разным частям тела. Постепенно человек теряет контроль над руками, ногами и усаживается в инвалидную коляску. Это аутоиммунное заболевание, то есть при данном недуге иммунная система по ошибке начинает атаковать мозг и позвоночник. У обеих женщин был диагностирован тип рассеянного склероза, который развивается практически без всяких ремиссий.Колет и Люси начали терять управляемость ногами, из-за чего им обеим грозила перспектива навсегда пересесть в инвалидные коляски. Врачи сообщили о чрезмерной активности патологического процесса в их организме, а это значило, что рассеянный склероз развивается быстрее обычного, и лекарства не помогут. Однако недуг удалось остановить с помощью радикально нового лечения — трансплантации стволовых клеток. Стволовые клетки часто называют строительными блоками организма, ученые все более твердо убеждаются, что при правильном лечении с помощью этих клеток можно произвести настоящую революцию в медицине, побеждая самые разные недуги — от слепоты до паралича.Одним из наиболее перспективных областей исследования стволовых клеток является лечение рассеянного склероза. Новая процедура подразумевает трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, которые берутся из крови пациента и костного мозга. Человека подвергают лекарствам для химиотерапии, а затем вводят стволовые клетки. И они как бы перенастраивают иммунную систему, нервные клетки после этого перестают подвергаться атакам со стороны иммунитета, что останавливает развитие рассеянного склероза, как показали недавние исследования с участием 110 пациентов.