Кофеин оказывает определенное влияние на женское здоровье.Специалисты высказались о том, что женщинам, которые активно и регулярно пьют кофе, чай и газированные напитки с кофеином, может оказаться сложнее забеременеть.Кофеин может препятствовать наступлению беременности «благодаря» своей способности негативно влиять на функции фаллопиевых труб, по которым оплодотворенная яйцеклетка перемещается в матку. Заключение об этом было сделано после проведенного исследования учеными из Университета Невады (США).Специалисты экспериментировали с мышами, и эти эксперименты показали, что кофеин препятствует работе специальных клеток в мышечных стенах маточных труб. Между тем, именно эти клетки обеспечивают транспортировку яйцеклеток внутри матки. По словам научных экспертов, обнаруженное свойство кофеина позволяет понять, почему у женщин, которые потребляют кофе в больших количествах, могут возникать проблемы с беременностью.Ряд других исследований подтверждают: кофеин оказывает определенное влияние на женское здоровье. К примеру, учеными было обнаружено, что кофеин может усугублять некоторые симптомы менопаузы у женщин – в частности, приливы и ночную потливость. Также наблюдения за женщинами, которые старались забеременеть при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), показали: в условиях ограничения потребления кофеина, эффективность данной процедуры сразу возрастала.