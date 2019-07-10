Посещение сауны приравняли к физической нагрузке

В исследовании приняли участие 19 добровольцев.Посещение сауны сопоставимо с физической нагрузкой, свидетельствует новое исследование, проведенное учеными из Университета Галле-Виттенберг совместно с Берлинским медицинским центром.Отдых в сауне, как и занятия спортом, повышает кровяное давление, учащается пульс. До сих пор считалось, что сауна снижает давление: сосуды расширяются от жары. Поэтому людям с низким давлением и сердечно-сосудистыми проблемами не рекомендуется посещать сауну, так как это может привести к потере сознания.Ученые решили выяснить, как в самом деле посещение сауны влияет на сердечно-сосудистую систему. Сначала им предложили попариться в течение 25 минут. В это время их кровяное давление и частота сердечных сокращений регулярно контролировались. Эксперимент показал, что в парилке эти значения сразу увеличиваются. Снизились они только через некоторое время после посещения сауны.После этого участников исследования посадили на велотренажер и провели небольшую тренировку. Тех же значений артериального давления и частоты сердечных сокращений, что и при посещении сауны, испытуемые достигли при нагрузке около 100 Вт.По словам ученых, любой желающий может пойти в сауну, это будет соответствовать умеренной физической нагрузке. Однако людям с низким давлением нужно быть осторожными после такого отдыха.Отмечается, что регулярное посещение сауны дает эффект, как при физической активности, а также может оказывать положительное долгосрочное воздействие на сердечно-сосудистую систему. При этом сауну (без физической нагрузки) не стоит использовать как способ похудеть: организм будет только терять воду.