Алкоголь признали опаснее героина и кокаина

Классификация уже давно устарела.Глобальная комиссия по наркополитике выпустила доклад, в котором призывает пересмотреть классификацию психотропных веществ ООН, одобренную еще полвека назад.Классификация наркотических веществ ООН была впервые разработана еще в 1961 году — именно она стала базой для Единой конвенции ООН. Документ ограничивал доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, разрешая употреблять их лишь в медицинских целях.Авторы доклада полагают, что классификация уже давно устарела. По их мнению, законодательные барьеры в этой сфере привели к тому, что у 83% населения планеты нет доступа к опиоидным обезболивающим. В докладе также говорится об опасности алкоголя и табака, которые, в отличие от наркотиков, не запрещены законом.В частности, комиссия опирается на исследование британских ученых Дэвида Натта, Лесли Кинга и Лоуренса Филлипса, опубликованное в научном журнале The Lancet в 2010 году.Исследователи выработали классификацию вредных веществ, исходя из 16 критериев. Выяснилось, что наиболее опасным для общества является алкоголь. По степени вредности он опередил даже запрещенные героин и крэк.Прежде всего речь идет о вреде, который люди наносят окружающим под воздействием алкоголя. Это убийства, нанесение телесных повреждений, а также травмы в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, алкоголь часто приводит к распаду семей и росту беспризорности.Если говорить о вреде именно для здоровья, наиболее опасными являются крэк, героин и метамфетамин. Табак же занял в классификации шестое место, опередив амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.