Врачи рассказали о полезных свойствах свеклы

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Свекла — это один из наиболее полезных пищевых продуктов растительного происхождения, который отличается богатым составом витаминов и микроэлементов.Кроме того, свекла помогает избавиться от лишнего веса.Свекла является отличным источником клетчатки или пищевых волокон, и после ее употребления чувство сытости больше не покидает наш организм. А это снижает риск переедания.Проблемы с пищеварением связаны с прибавкой лишнего веса. Свекла влияет на нервы в кишечнике, что усиливает способность переваривать пищу.В свекле повышенный уровень магния, что способствует выделению гормона тестостерона. А чем выше его уровень в организме, тем больше мышечная масса и меньше жира под кожей.Повышенный уровень токсинов в организме может вызывать воспаления, связанные с прибавкой веса. Свекла содержит фитонутриенты вроде беталаинов, которые помогают детоксикации. В одной средней свекле содержится всего 35 калорий. Именно это предотвращает переедание, что крайне важно для контроля над собственной фигурой.