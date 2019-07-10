Врачи назвали чудо-овощ для улучшения потенции

Мало кто знает о том, что репа относится к семейству капусты, а о том, что она весьма полезна и подавно.Однако, накануне учёные-медики провели исследование, в ходе которого была названа польза репы для потенции.Выходит, что героиня древнерусских сказок может заменить популярную и весьма неэффективную Виагру. Более того, репа практически не имеет противопоказаний, а для полноценной работы половой системы мужчины и увеличения сексуальной активности был составлен простой рецепт.По статистике, проблемы в половой сфере настигают мужской пол в возрасте от тридцати пяти лет. Такое явление началось после усугубления климатической обстановки во всём мире. Например, мужчины со времён Руси не знали, что такое потенция. Учёные предполагают, что их секрет заключался в поедании корнеплодов, ботвы и семян репы, поскольку растение богато на полезные вещества. Исключительно для мужского организма, репа обладает следующими свойствами: она способствует выработке тестостерона, предотвращает образование болезней половой системы, снимает воспаление суставов и укрепляет иммунитет.Секрет овоща заключается в его составе, в который входят витамины (В, С, В1, В2, В5), минералы (йод, железо, марганец и фосфор), а также ряд полезных веществ (сера, целлюлоза). Говоря о повышении потенции, учёные подчеркнули пользу витамина В в составе репы, отвечающего за эрекцию и сексуальное влечение. Кроме того, основным свойством овоща для мужского организма является усиление кровотока.«Выросла репка большая», — сказали медики и составили простой рецепт, регулярный приём которого, придаст мужчине силы. В состав блюда вошли: 200 грамм отваренной и очищенной репы, 6 грамм семян овоща и 1 столовая ложка оливкового масла. Употреблять репу можно всем кроме людей с индивидуальной непереносимостью, гастритом, гепатитом и обострённым состоянием ЖКТ.