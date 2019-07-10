Врачи рассказали, в чем вред супов

Излюбленное лакомство граждан СССР оказалось опасным для здоровья.Советские люди часто употребляли в пищу горячие супы, и эта традиция длится до сих пор. Однако, как оказалось, супы — еда далеко не самая полезная.Дело в том, что не так давно врачи признали вред первых блюд. Медики призвали забыть о «горяченьком», поскольку оно вызывает изожгу. Речь идёт о неприятном ощущении, которое возникает за грудиной. Оно поднимается из подложечной области. Как показывает практика, горячий суп — это тяжелая пища. Он опускается на дно желудка и вызывает эффект переедания. В итоге, организм не понимает, как ему поступать, и чтобы справиться с горячим жидким блюдом начинает выделять огромное количество желудочного сока. Именно поэтому возникает изжога.Кроме того, сок начинает буквально разъедать стенки самого желудка. Неприятные ощущения в грудной клетке после очередной миски супа являются очень опасными. Из-за них может возникнуть даже рак пищевода, предупреждают врачи.Среди них остеопороз, проблемы с зубами, камни в почках и поджелудочной железе, ожирение и заболевания сердца. Взрослым людям необходимо исключить этот продукт из рациона. Таким образом, регулярное употребление супов категорически запрещается современной медициной.Конечно же полностью отказываться от жидкого кушанья нельзя. Однако нужно сокращать порции. Идеальный вариант — это заменить суп на овощной салат. Последний приносит организму исключительно пользу. Более того, после употребления салатов не хочется пить.Вода сразу после обеда плохо сказывается на работе желудка и может привести к гастриту, а жидкий суп буквально переполняет желудок этой самой водой, подвергая человека опасности. Стоит отметить, что употреблять жидкое можно только через два часа после приёма пищи. Многие же люди попросту пренебрегают этим советом. Делая салаты вместо супов можно застраховаться от рисков, подытожили медики.