Врачи рассказали, как вылечить искривление осанки

Лечение искривления осанки – быстрый результат за минимальное время.Деформации позвоночника в сагиттальной, фронтальной или сразу в обеих плоскостях называется искривлением осанки. Выделяют три основных типа – сколиоз, кифоз, кифосколиоз.Эти недуги нельзя оставлять без внимания – важно своевременное лечение искривления осанки. В противном случае развиваются различные патологии и заболевания, как самого позвоночника, так и внутренних органов. В частности, сколиоз деформирует грудную клетку, из-за чего ухудшается вентиляция легких, появляются трудности с дыханием.Искривление позвоночника в запущенной стадии может спровоцировать смещение сердца, легких и других внутренних органов, а также ухудшить их функционирования. Кроме того, последствия заболевания – систематические головные боли, головокружения, происходящие по причине нарушения кровоснабжения головного мозга.Деформации позвоночника в сагиттальной, фронтальной или сразу в обеих плоскостях называется искривлением осанки. Выделяют три основных типа – сколиоз, кифоз, кифосколиоз. Эти недуги нельзя оставлять без внимания – важно своевременное лечение искривления осанки. В противном случае развиваются различные патологии и заболевания, как самого позвоночника, так и внутренних органов.В частности, сколиоз деформирует грудную клетку, из-за чего ухудшается вентиляция легких, появляются трудности с дыханием. Искривление позвоночника в запущенной стадии может спровоцировать смещение сердца, легких и других внутренних органов, а также ухудшить их функционирования. Кроме того, последствия заболевания – систематические головные боли, головокружения, происходящие по причине нарушения кровоснабжения головного мозга.Сколиотическая осанкаПри сколиотической осанке наблюдается только фронтальное (боковое) искривление позвоночника. Оно затрагивает только один отдел. Чаще такая патология встречается в школьном возрасте, и при своевременной комплексной терапии поддается коррекции. Если этого не сделать, то развивается сколиоз. Основные признаки сколиотической осанки – разная высота плеч, ассиметричные лопатки, но перекос таза не наблюдается. В отличие от сколиоза, при наклонах и в положении лежа сколиотическая осанка исчезает.Основные причины деформации:• Слабо развитый мышечный каркас – может носить врожденный или приобретенный характер, при низкой физической активности;• Длительное нахождение в неправильной позе – сидение за партой или компьютером;• Родовые травмы, при которых произошло нарушение целостности костей или развилась мышечная патология (кривошея, гипертонус или гипотония мышц);• Патологии внутренних органов;• Деформирующие рубцы на спине;• Укорочение конечности;• Тяжелое течение аутоиммунных или инфекционных болезней.Кифотическая осанкаПри данном нарушении осанки деформируется позвоночник в грудном отделе. Наблюдается выпуклость назад в сагиттальной плоскости – круглая спина. К признакам относятся:Плечи сведены вперед, опущены вниз;Сужена грудная клетка;Выдвинута вперед головы;Выпячен живот;Полусогнутые колени;Затруднено дыхание и др.Причины развития заболевания:• Генетическая предрасположенность;• Травмы;• Возрастные нарушения позвоночника;• Остеопороз;• Инфекционные заболевания (туберкулез, сифилис, бруцеллез);• Болезнь Бехтерева;• Опухоли.Кифосколиотическая осанкаПатология сочетает в себе признаки сколиотической и кифотической осанки. В основном она развивается в 13 – 15 лет. Вначале возникают признаки сколиоза, а потом кифоза. Больше искривлению подвержены мальчики, чем девочки. К симптомам относятся: сутулость, одышка при ходьбе и физических нагрузках, а также быстрая утомляемость. Если болезнь прогрессирует – нарушается работа сердечно-сосудистой системы, ухудшается чувствительность в нижних конечностях. Врожденный кифосколиоз диагностируется после шестимесячного возраста. Юношеский кифосколиоз в основном формируется из-за неправильной позы при сидении за столом, поэтому важно грамотно организовать рабочее место в доме. Иногда возникает из-за высокого роста, когда подросток старается казаться ниже. Патология может развиться на фоне травм, заболеваний позвоночника, полиомиелита, ДЦП.Исправление искривления осанкиИзбежать нарушения осанки позволит профилактика, подразумевающая активный образ жизни, плавание, удобное компьютерное кресло, ортопедические матрас и подушка. Также важна своевременная диагностика стоп, ношение правильной обуви, равномерная нагрузка на позвоночник – не носить тяжести в одной руке или на плече. Если искривление осанки уже произошло, проводят комплексное лечение. Оно назначается исходя из диагноза и степени деформации. Лечением занимаются: ортопед, реабилитолог, вертебролог, невролог, кинезиолог и кинезитерапевт. Подробнее о методах их работы можно узнать на Active-center.com.ua.Искривление осанки поддается коррекции для чего используются консервативные методы:ЛФК – специально подобранный для пациента комплекс упражнений, поможет укрепить мышечный каркас, выработать правильную осанку, выровнять позвоночный столб;Методика Евминова – упражнения на специальной доске (профилактор Евминова) помогают постепенно восстановить структуру позвоночника, исправляя осанку;Кинезитерапия – занятия на МТБ-тренажерах;Юмейхо терапия – система, основанная на одновременном массажном воздействии и движении.Массаж и др.Благодаря вышеперечисленным методам и дальнейшее соблюдение рекомендаций врачей помогут обрести и сохранить правильную осанку, а также нормализовать работу всего организма.