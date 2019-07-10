Ученые назвали напиток, предотвращающий диабет и рак

Употребление молока связано с низким риском появления рака мочевого пузыря и колоректального рака.К такому выводу пришли ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе под руководством профессоров Анхеля Гила и Розы Ортега.Они исследовали, как молоко и молочные продукты влияют на профилактику хронических заболеваний.Молоко влияет на образование мышечной массы и костей. У тех, кто пьет нежирное молоко, понижается риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа. Также была обнаружена связь между потреблением молока во время беременности и весом новорожденных.Ученые отмечают, что у пожилых любителей молока понижается вероятность развития атрофии скелетной мускулатуры и перелома позвонков. Но употребление этого продукта не снижает риск перелома бедра или перелома при остеопорозе.