Онкологи назвали продукты, снижающие риск развития рака

Апельсины, виноград и морковь могут лечить от рака.Оказалось, что эти фрукты и овощи содержат особые компоненты, очень напоминающие молекулы, применяемые в уже лицензированных лекарствах. Авторы исследования проанализировали более 7 900 подобных молекул в разных продуктах питания.Новое исследование показало, что апельсины, виноград и морковь могут содержать компоненты, сражающиеся с раком. Эти молекулы напоминают ингредиенты уже лицензированных противоопухолевых препаратов. Авторы исследования выявили более 7 900 молекул во фруктах и овощах, 110 из которых обладают потенциалом в деле лечения рака. Исследование базировалось на способности молекул повторять свойства компонентов из противоопухолевых лекарств.Фрукты и овощи богаты антиоксидантами под названием флавоноиды, которые и обеспечивают им богатую окраску. Флавоноиды способны предотвращать опухоли за счет подавления воспалительных процессов, контроля деления клеток и даже стимулирования так называемого клеточного суицида в злокачественных новообразованиях. Исследователи из Имперского колледжа Лондона надеются в один прекрасный день научиться разрабатывать персональный пищевой паспорт, который станет своего рода разновидностью гастрономической медицины, снижающей риск развития рака и других болезней, как заявил руководитель отделения онкологии и хирургии Имперского колледжа доктор Кирилл Веселков.По статистике, каждый второй рождённый в Великобритании после 1960-го года человек столкнется с раком. Только в этом году раком заболеют полтора миллиона жителей США и несколько сот тысяч россиян. При этом исследования неоднократно показывали, что от 30% до 40% всех опухолей можно предотвратить за счет здорового образа жизни.