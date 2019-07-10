Медики объяснили, в чем польза черного шоколада

Чёрный шоколад является любимым лакомством многих детей и взрослых на планете.Но очень немногим известно обо всех его полезных свойствах. В США учёные нашли ещё несколько подтверждений его полезности для организма.Согласно данным их исследований, человеческий организм имеет в своём кишечнике ряд особенных бактерий, которые при поступлении шоколада преобразовывают содержащиеся в нём вещества в соединения, способные противостоять воспалительным процессам. Особенно благотворно данные бактерии воздействуют на сердечнососудистую систему людей.Эксперименты по воздействию чёрного шоколада на человеческий организм проводили специалисты из Луизианы. Во время опытов они изучили три различных типа порошка какао, который используется при приготовлении горького шоколада.Пищеварительный процесс они имитировали в специальных пробирках. После этого, те вещества, которые не были усвоены «организмом», подвергли ферментации, для которой использовались бактерии кишечника.Как отмечают учёные, микробы кишечника подразделяются на два типа: хорошие и плохие. Бактерии, относящиеся к категории полезных, проявили активное взаимодействие с шоколадом, демонстрируя, при этом, свой рост и повышенную выработку противовоспалительных соединений при ферментации.Таким образом, заключают специалисты, несмотря на то, что многие компоненты, входящие в шоколад, плохо перевариваются и усваиваются, при достижении ими толстой кишки, в работу вступают уже бактерии. Волокна ими ферментируются, а крупные части полифенольных полимеров, при взаимодействии с ними, превращаются в мелкие, которые усвоить уже легче. Именно они и обладают свойством противовоспалительной активности.