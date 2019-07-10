Диетологи перечислили вредные диеты, не приносящие результатов

Такие диеты не только не принесут желаемого результата, но и навредят организму.Во всём мире набирают популярность сразу несколько довольно простых и, как говорят диетологи, эффективных рационов питания. Между тем, медики утверждают, что некоторые самые известные диеты не только не помогут избавиться от лишнего веса, но и могут серьезно навредить здоровью.В первую очередь, речь идёт о любой белковой диете. По словам медиков, полный или частичный отказ от углеводов в течение нескольких недель может спровоцировать необратимые процессы в организме. Последствия белковых диет — проблемы с почками, головокружение, слабость и обезвоживание.На втором месте самых бесполезных и вредных диет находится рацион, предусматривающий полный отказ от жиров. Медики утверждают, что исключение из рациона абсолютно всех жиров приводит к серьезным проблемам с волосами и кожей. Кроме того, из-за такой диеты многие люди чувствуют постоянную слабость и усталость.На третьем месте рейтинга опасных или бесполезных диет находится монодиета. Медики отметили, что она очень хорошо работает, однако после возвращения к обычному рациону питания вес тоже возвращается, но уже в удвоенным объёме.Кроме того, невозможно найти такой продукт, который бы содержал в себе все витамины и микроэлементы. Специалисты также предостерегли от увлечения острыми диетами и диетой на яблочном уксусе.