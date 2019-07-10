Медики поделились летними советами для здоровья сердца
Кардиологи рассказали, как людям, страдающим от сердечных болезней, пережить жаркую погоду. По словам врачей, духота и высокая температура воздуха провоцируют сердечные приступы.
В летнее время года сердце начинает активно работать, также расширяются сосуды и падает кровяное давление. Тело теряет достаточное количество влаги, но врачи не советуют пить много воды, чтобы не спровоцировать одышку и отеки. Людям, которые страдают от сердечных заболеваний, рекомендуется медиками пить до 1 литра жидкости в день.
По словам кардиологов, “сердечникам” нужно стараться избегать духоты и перепадов температуры. Хорошим решением для людей с больным сердцем назвали отдых на даче, но не стоит переусердствовать с работой на грядках.
Врачи рекомендуют придерживаться специальной диеты, которая включает в себя употребление фруктов и овощей, а также морепродуктов.
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