Одновременный прием кальция и витамина D опасен

Ученые провели исследование, в котором приняли участие свыше пятисот тысяч человек.

Специалисты Университета Западной Вирджинии (Соединенные Штаты) предостерегли от одновременного приема витамина D и кальция в форме пищевых добавок, так как повышается риск возникновения инсульта.

Выяснилось, что при сочетании витамина D и кальция вероятность инсульта повысилась на 17%, поскольку в сосудах образуются атеросклеротические бляшки.

Исходя из этого, ученые посоветовали потреблять такие добавки лишь в случае нехватки в организме соответствующих веществ.
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Добавил kruzka в категорию Разное

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