Ученые установили, какая норма молока безопасна для здоровья

Молочные продукты в пожилом возрасте снижают факторы риска саркопении.Ученые становили, какая норма молочных продуктов безопасна для здоровья человека. По мнению медиков в день достаточно употреблять 200 грамм молочки.По словам исследовательницы, полностью отказываться от молочных продуктов не стоит, так как они обеспечиают снижение факторов смерности. Но все же норму молочки не стоит превышать. Положительный эффект наблюдается только тогда, когда человек в сутки употребляет около 200 грамм, наблюдается обратный эффект.При этом, эксперт подчеркнула, что продукты кисломолочного брожения вроде кефира и йогурта полезнее молока. Не все люди переносят лактозу, а пожилые и вовсе должны употреблять молоко в переработанном виде.Молочные продукты в пожилом возрасте снижают факторы риска саркопении – атрофии мышц, благодаря содержанию кальция, белков, витамина D и масляной кислоты.