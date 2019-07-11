Названы полезные продукты для снижение давления

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Ученые выяснили, какие продукты способны снизить повышенное артериальное давление за счет растительного соединения, входящего в их состав.Исследование с участием мышей и клеток человека, опубликованное в мае этого года, показало, что ресвератрол обладает свойствами, снижающими повышенное артериальное давление.Предыдущие исследования были сосредоточены на преимуществах ресвератрола для здоровья сердца. И теперь клинические исследования на крысах и мышах продемонстрировали его защитное действие против инсульта, сердечной недостаточности и высокого артериального давления. Некоторые исследователи считают, что преимущества ресвератрола заключаются в его антиоксидантных свойствах.Ученые из Королевского колледжа Лондона добавили ресвератрол в рацион мышей с высоким артериальным давлением. Артериальное давление грызунов контролировали в течение 15 дней, и к концу периода исследования у тех, кто соблюдал диету с добавлением ресвератрола, повышенное артериальное давление снизилось на 20 миллиметров ртутного столба. А также было обнаружено, что он расслабляет кровеносные сосуды грызунов.В большом количестве это природное соединение находится в красном винограде, чернике, арахисе и натуральном красном вине. Красный виноград, черника и арахис являются частью здоровой диеты, важно отметить, что употребление слишком большого количества алкоголя и регулярное его употребление могут повысить артериальное давление, поэтому им не стоит злоупотреблять.Специалисты советуют включить в свой ежедневный рацион перечисленные продукты для того, чтобы снизить повышенное артериальное давление естественным путем.