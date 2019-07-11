Медики подсказали, как снизить риск смерти после 40 лет

Для людей с высоким уровнем физической активности в среднем и старшем возрасте риск преждевременной смертности снижается на 42%, установили ученые.Журнал BMJ пишет об исследовании специалистов из Университета Кембриджа, результаты которого свидетельствуют: поддержание физической активности или ее увеличение в среднем и старшем возрасте связаны с более низким риском смерти. Ученые утверждают, что физическая активность уменьшает риск смертности даже для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.В ходе исследования ими были проанализированы данные для 14 599 мужчин и женщин в возрасте 40-79 лет. Параметры их здоровья были оценены в начале исследования, и впоследствии пациенты еще три раза в течение 8 лет проходили медосмотры. За время наблюдений среди участников было зафиксировано 3 148 смертей, в том числе 950 смертей — от последствий сердечно-сосудистых заболеваний и 1091 смерть — от рака.В результате специалисты сделали вывод о том, что высоком уровне физической активности пациенты кардиологов и онкологов обладали самыми большими преимуществами в плане защиты от ранней смерти – у них он был снижен на 42%.«Эти результаты выглядят очень обнадеживающими, в особенности для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, которые могут рассчитывать на увеличение продолжительности жизни, становясь более активными», — отметили авторы работы.