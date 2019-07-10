Врачи предупредили о вредных свойствах малины

Врачи предупредили, кому опасно есть малину.Хотя малина считается полезной ягодой, в некоторых случаях ее употребление может представлять опасность.Медики рассказали, кому лучше отказаться от включения этого продукта в свой рацион.Малина может похвастаться незначительным содержанием сахара и фруктозы, поэтому ее без опасений могут употреблять люди, придерживающиеся диеты, и даже диабетики.Также ягода содержит полезные для организма антиоксиданты. Включать малину в свой рацион можно с целью профилактики онкологии, сердечно-сосудистых недугов и болей в суставах, но бороться с диабетом она не помогает.Благодаря большим объемам клетчатки ягода положительно воздействует на кишечник, предотвращая всасывание в кровь холестерина. В то же время продукт выступает сильным аллергеном, будучи способным раздражать желудок и кишечник. Употреблять малину нельзя при температуре, аллергии или в случае проблем с мочеполовой системой.