Диетологи назвали способы, ускоряющие процесс похудения

Диетологи озвучили несколько советов, которые помогают моментально запустить процесс похудения за счет повышения скорости обмена веществ.Специалисты напомнили, что успех похудения зависит от метаболизма. Хороший обмен веществ в короткие сроки позволяет уменьшить запасы жира. Марина Сопова, являющаяся специалистом центра диетологии и здорового питания, озвучила несколько простых советов, помогающих повысить метаболизм и скорость похудения.По словам эксперта, главным фактором является здоровый сон. Когда человек имеет качественный режим сна, уровень сахара в крови снижается, повышается метаболизм. Если сна недостаточно, организм начинает переводить в жир всю подряд пищу.Вторым советом стала рекомендация употреблять яйца целыми. По словам диетолога, то, что якобы желток вреден для фигуры, является мифом. Он содержит в себе кладезь полезных веществ, помогающих ускорить обмен веществ.Диетолог также заметила, что побороть лишний жир отлично помогает регулярная инфракрасная сауна. Она улучшает кожу и работу внутренних органов. Сауна помогает худеть, поскольку во время потливости тело сжигает калории с утроенной силой.Эксперт категорически не рекомендовала голодать, поскольку это еще больше провоцирует лишний вес. По ее словам, нужно питаться небольшими порциями пять раз в день и пить много воды.Возможны противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.