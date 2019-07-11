Названы продукты для улучшения упругости бюста
Врачи заявили, что есть определенные продукты, которые помогут в борьбе с обвисанием бюста и сохранят самооценку женщины.
Чем старше становится женщина, тем больше она замечает изменения формы своей груди, но не стоит паниковать и обращаться к врачу за операцией. Специалисты отметили, что есть несколько продуктов, которые помогут сохранить красивую форму.
Медики советуют добавить в свой рацион орехи, виноград и специи (корица, тмин, куркума, шалфей, анис, фенхель и розмарин). Именно это продукты полезны для организма и помогут вам сохранить красивую и сексуальную грудь.
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