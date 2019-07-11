Диетологи рассказали, как правильно ужинать

Правильное питание в современном мире фактически панацея от всех болезней, а также именно та волшебная пилюля, которая поможет привести тело к идеальным параметрам.Но каждый, кто решил стать на тропинку правильного питания, рано или поздно приходит к вопросу: «А что кушать на ужин?». Почему этот вопрос очень актуален? Потому что именно вечером все лишнее, что мы съедим, приведет к лишнему весу.Ужин при правильном питании обязательно должен быть, но только легкий и не сильно калорийный.В какое время должен быть ужин?За три-четыре часа до сна. Почему так? За это время вы слегка проголодаетесь, а это значит, что вы будете себя чувствовать хорошо, улучшится сон, а ваш желудок также отдохнет во время сна. Кроме того, во время сна желудок также употребляет калории, но берет их уже не с ужина, а именно с жировых запасов организма. Поэтому легкий ужин — лучшее, что может быть при правильном питании.Что лучше есть на ужин?Здесь нет ничего сложного. Поскольку именно во время сна наш организм занимается восстановлением, то лучше дать организму полезные вещества. Желательно, чтобы это были белки и зелень. Перечень полезных белков: рыба, мясо курицы, морепродукты, творог и яйца (не более чем один желток, а еще лучше два белка). Мясо или рыбу ни в коем случаи нельзя жарить, лучше приготовить на пару, запечь в духовке или отварить. Творог на ужин нельзя употреблять в количестве больше 150 граммов.К перечню зелени можно добавить все зеленые овощи, например, капусту, ломтик авокадо, брокколи, огурцы. Сделайте из этих продуктов небольшую порцию салата, но лучше не солите, так как соль задерживает воду и с утра у вас появиться отёчность. Лучшим вариантом ужина будет салат, который включает в себя, например курицу или морепродукты, листья салата и яйцо. Очень вкусно и недорого! А главное, полезно!Как не переборщить с порцией?Все просто: берите один продукт с белкового перечня и сделайте любой салат из зеленых овощей. Это должно поместиться на обычную плоскую тарелку. Если вы худеете, то на тарелке еды должно быть на четверть порции меньше. Только так вы сможете создать дефицит калорий, и организм начнет терять лишние килограммы.Что ни в коем случае нельзя кушать на ужин?Нежелательно есть на ужин фрукты, в течение дня их можно съедать не более трехсот граммов и то только до 16.00 часов. Фрукты сладкие, и если вы будете кушать их на ночь, то только прибавите в весе. Также нельзя любых сладостей (долой печенье, тортики и другие лакомства), потому что от них эффект будет только в виде лишних сантиметров. Также не рекомендуется есть на ужин соленую и жареную пищу, это может вызвать проблемы с пищеварением.Почему нельзя пропускать ужин при правильном питании?Ужин — очень важная часть правильного питания. Многие думают, что если будут пропускать ужин, то процесс потери лишних килограмм станет быстрее. На самом деле это не так. Ужинать надо, потому что в противном случае ваш организм длительное время остается без еды. Да, в это время он берет жир с запасов. Но с утра вы стаете очень-очень голодные и в течение дня съедаете намного больше пищи и, соответственно, калорий! Кроме того, вы так сильно послабите свой метаболизм, что он очень сильно замедлиться. Поэтому вы не будете терять быстро лишний вес.