Солнечный ожог можно получить и через футболку

Эксперты предупреждают, что получение солнечного ожога возможно даже в облачную погоду и в тени. Следовательно, человек должен всегда заботиться о защите собственной кожи.Существуют определенные мифы, связанные с защитой кожи от солнечного света, которые вредны для здоровья. Ведь в том случае, если человек не защищает себя от солнца основательно, он рискует подвергнуться солнечным ожогам и даже раку кожи. К примеру, многие думают, что купание в футболке абсолютно безопасно для кожи. Однако когда футболка намокает, она пропускает значительно больше ультрафиолетовых лучей, чем сухая. Кроме того, большое значение имеет и цвет футболок. Так, тёмный или тёмно-синий цвет пропускает меньше лучей, чем белый. Ну а футболки из лайкры, к примеру, обладают наилучшей защитой от солнечных лучей.Не следует думать, что в облачную погоду солнцезащитный крем не нужен. 80% солнечных лучей проходит через облака. Еще одним вредным мифом является уверенность в том, что контактные линзы каким-то образом защищают глаза от солнечных лучей. Они обеспечивают эту защиту только в том случае, если их специально для этого приспособили. Традиционные контактные линзы подобной защиты не дают, и необходимо носить солнцезащитные очки.Не считайте, что широкополые шляпы как-то защищают вас от солнца. Если вы через эту шляпу не видите солнце, то это вовсе не значит, что через нее не проходят лучи. Также не следует думать, что нахождение в тени дает стопроцентную защиту. Вы можете обгореть, даже если находитесь под каким-либо деревом или зонтиком, поскольку солнечные лучи способны отражаться от всех рядом расположенных поверхностей.