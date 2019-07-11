Отказ от завтрака лишает сил в спортзале

Тренировки на пустой желудок набирают все большую популярность. Однако исследование показало, что их последователи могут ощутить дефицит необходимой энергией.До последнего времени даже в среде профессиональных тренеров нет единого мнения о том, полезны ли тренировки на пустой желудок. Имеется немало тех, кто полагает, что подобного рода физические нагрузки приносят немалый эффект, особенно если у человека есть лишний вес. Однако новое исследование показало, что отказ от завтраков может негативно сказаться на прогрессе, которого пытаются достичь регулярные посетители спортзала. Особенно, если они занимаются именно силовыми тренировками и пытаются набрать мышечную массу.Авторы исследования наблюдали за 16 мужчинами, которые постоянно посещали тренажерные залы. Их разделили на две группы. В первой принимали завтрак, содержащий значительное количество углеводов, а во второй утром пили воду и ничего не ели. Два часа спустя все мужчины проходили через несколько упражнений на силовой скамье со штангой, а также на тренажере для развития мышц пресса. Каждый должен был делать не менее 10 повторений. Оказалось, что в группе отказавшихся от завтраков общее количество повторений снижалось сильнее, чем среди тех, кто занимался после плотного завтрака.Ученые не просто оценивали результативность в спортзале. Они также выяснили, что употреблявшие завтрак перед посещением спортзала чувствовали сытость более длительный период времени, и в целом в течение дня у них отмечался меньший уровень голода, и меньшее желание поесть. А это еще один аргумент в пользу получения полноценного завтрака.