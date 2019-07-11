Специалисты рассказали, как выглядеть моложе своих лет

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Эксперты рассказали, что выглядеть моложе своего возраста можно не только благодаря правильному питанию и физической активности.Они дали несколько советов, как выглядеть молодо в любом возрасте.Скажите нет лишним килограммамКак известно, лишний вес не только добавляет человеку несколько лет, но и является толчком к болезням сердца, их развитие связано с плохим кровотоком в ткани и органы. Этот процесс провоцирует усталость, а она в свою очередь отражается на внешнем виде. Специалисты рекомендуют для избавления от лишних килограммов контролировать свой рацион питания и регулярно заниматься спортом.Не злоупотреблять сольюСпециалисты советуют, как можно меньше употреблять пищу с высоким содержанием соли. Как известно, соль задерживает жидкость в организме, а это провоцирует отечность, рыхлость кожи, купороз — все эти симптомы очень старят.Меньше гаджетов и телевизора00:00% Буффер00:21 / 01:01Копировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеер1 / 100:00Как показывают некоторые исследования, просмотр телевизора и «залипание» в гаджетах снижает мозговую деятельность и буквально «отупляет». А как известно, старение ассоциируется именно с угасанием мозговой деятельности. Также сидение перед телевизором и в телефоне напрягают глаза, чем ускоряют появление морщин.Меньше эмоцийКопить в себе эмоции это конечно вредно, но и постоянно «играть» лицом тоже не очень хорошо. Специалисты предупреждают, что излишняя мимика приводит потере упругости кожи лица и провоцирует морщины.Больше овощей, фруктов, протеиновПо словам специалистов, для продления молодости женщинам ежедневно необходимо употреблять не менее 46 гр белка, который содержится в разной пище. Также каждый день следует съедать 5-8 порций овощей и фруктов. Они обеспечат организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой, чем улучшат иммунную систему.