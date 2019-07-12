Врачи рассказали о необычном способе похудения

Достаточно сконцентрироваться на укреплении мышц.Американские физиологи нашли новый метод похудения. Вместо борьбы с жировой прослойкой надо сосредоточиться на укреплении мышц.Страдающим от проблем с лишним весом, при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира. Физиологи нашли новый способ борьбы с лишним весом.Ученые считают, что необходимо сосредоточиться на укреплении мышц, а не на борьбе с жиром. Хорошая мышечная масса предотвращает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая неэффективным. По словам ученых, в борьбе с лишним весом важную роль также играют генетика, образ жизни и питание конкретного человека.