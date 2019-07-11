Названы лучшие продукты для здоровья нервной системы

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Очень важно употреблять достаточное количество витамина В12.Суточная потребность в витамине В12 составляет 3 мкг в сутки. Так в каких продуктах содержится витамин В12?МорепродуктыВ 100 граммах моллюсков содержится 99 мкг витамина В12. Другие источники витамина — устрицы и мидии.Говяжья печеньВ 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Другие источники витамина: ливерная колбаса, куриная печень, паштет фуа-гра.РыбаХорошие источники витамина В12 — это такие сорта рыбы как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель. В 100 граммах скумбрии — 19 мкг витамина В12.РакообразныеЭто крабы, креветки, лангусты и омары. В 100 граммах крабового мяса — 11,5 мкг витамина В12.Красное мясоВ 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.МолокоВ 100 граммах нежирного молока содержится до 0,5 мкг витамина В12.ЙогуртЙогурт — прекрасный источник не только кальция и пробиотиков, но и витамина В12.СырыВ 100 граммах моцареллы — примерно 0,5 мкг витамина В12.Предпросмотр(откроется в новой вкладке)ЯйцаВитамин В12 содержится во многих видах яиц: куриных, гусиных, утиных, индюшиных и перепелиных.