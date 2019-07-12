Назальный спрей с инсулином может укрепить память у подростков с ожирением

Инсулин путешествует напрямую в мозг.Это происходит за счет улучшения связей между различными областями мозга, как показало исследование. Когда мозг вырабатывает резистентность к инсулину, это увеличивает риск старческого слабоумия.Ученые из Йельской школы медицины выяснили, что инсулиновые назальные спреи улучшают когнитивные функционал у подростков с ожирением и преддиабетом. Обычно гормон инсулин применяется для регулирования уровня сахара в крови и метаболизма у диабетиков. Однако ученые выяснили, что вдыхание инсулина приводит к его прямому попаданию в мозг, что улучшает память и связи между областями мозга, связанными с когнитивной деятельностью.Авторы исследования называют полученные выводы первоначальными, но они предполагают, что ожирение может привести к проблемам с памятью, а инсулин способен обратить этот процесс вспять. Предыдущие исследования показывали, что инсулин путешествует напрямую в мозг, где он может влиять на зоны, которые играют роль в процессах памяти и аппетита. У людей с диабетом второго типа организм вырабатывает резистентность к инсулину, который производится натуральным образом.Если же подобная резистентность образуется в мозге, то память ухудшается, и это увеличивает риск старческого слабоумия. Пока наука не доказала существования прямой связи между диабетом и деменцией, но известно, что диабет повышает опасность болезней сердца и инсультов, а они повреждают кровеносные сосуды и вызывают воспалительные процессы.