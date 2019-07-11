Ученые будут выращивать кости и зубы из скорлупы

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Ученые смешали скорлупу с гидрогелем на основе желатина и культивировали это вещество в инкубаторе.В Массачусетском университете разработали технологию использования яичной скорлупы для лечения и выращивания костной ткани и зубов. Результаты открытия опубликовал научный журнал Biomaterials Science.Команда под руководством доцента химической инженерии, доктора Гулден Камчи-Унал изучала потенциал яичной скорлупы. Исследование показало, что смесь измельченных яичных скорлуп и геля помогает костным клеткам крыс быстрее и интенсивнее расти в лабораторном эксперименте.Затем незрелые костные клетки крыс помещали в полученную смесь. В результате образовывалась новая кость, которую имплантировали обратно грызунам для проверки биосовместимости нового материала.«Это первое исследование, которое на основе гидрогеля использует частицы яичной скорлупы для восстановления костей. Мы очень рады результатам и уже подали патент на новый материал», — рассказала доктор Камчи-Унал.Ученые рассчитывают, что открытый ими метод поможет лечить людей, чьи кости повреждены от старости, болезней или травм. Такая же техника может быть использована в трансплантологии — чтобы восстановить поврежденную кость, заполнить области, где кость отсутствует, или обеспечить дополнительную поддержку во время замены сустава. Наряду с костью, тот же метод может быть использован для выращивания хряща, зубов и сухожилий.