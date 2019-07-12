Врачи посоветовали, как правильно питаться летом

Летом наши предпочтения сильно меняются: вместо пирогов и борщей нам хочется салатов и соков.И это неудивительно, ведь летом наш организм переходит на особый режим, когда жидкость и витамины ему дороже жиров.Эксперты собрали рекомендации по летнему питанию + советы и рецепты от популярных фитнес-блогеровПейте больше водыЛетом мы усиленно теряем жидкость из организма. И чтобы ее восполнить, необходимо тщательно соблюдать питьевой режим. Как правило, диетологи рекомендуют пить не менее восьми стаканов воды в день. Летом же количество воды нужно увеличить на 2–3 стакана.Но будьте осторожны, не стоит превышать эту норму, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением или имеете проблемы с почками.Совет фитнес-блогера Тани Федорищевой: если вам трудно следить за питьевым режимом, нарисуйте на листке необходимые 8 (+2) стаканов и закрашивайте их маркером после каждого выпитого стакана.Сократите калорийность рационаВ сильную жару наша двигательная активность падает, а значит, затраты энергии сокращаются. Поэтому летом желательно уменьшить калорийность рациона, сократив потребление жирной пищи. Однако не забывайте, что жиры — обязательная составляющая нашего рациона, поэтому просто замените вредные жиры на полезные.Старайтесь летом придерживаться следующего суточного соотношения ЖБУ:28% жиров (из них 2/3 — растительные жиры);55% белков (растительные и животные белки в равной пропорции);17% углеводов.Включайте в рацион больше овощейОвощи — идеальная составляющая летнего меню. Кабачки, огурцы, помидоры, капуста, перец и другие овощи способны полностью удовлетворить нашу потребность в витаминах, минералах и полезных веществах.Рецепт от Зузанны Лайт: нарежьте шесть стеблей сельдерея, очистите и освободите от пленочек один грейпфрут. Смешайте ингредиенты и заправьте одной столовой ложкой оливкового масла, одной столовой ложкой натертого пармезана и приправьте солью и перцем. Если вы едите этот салат после тренировки, то добавьте в него куриную грудку.Организуйте режим питанияЛетом нашему организму приходится очень нелегко. Диетологи рекомендуют изменить обычный режим питания, сместив его на пару часов:Завтрак — 6–7 утра.Обед — 11–11:30.Ужин — 18:00.При этом нужно предусмотреть как минимум два перекуса между основными приемами пищи.Совет — калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом:завтрак — 35%;обед — 25%;ужин — 25%;поздний перекус — 15%.Ограничьте употребление солиВо время жары не стоит слиш­ком перегружать организм интенсификацией водно-солевого обмена: чем меньше соли мы едим, тем меньше нам хочется пить.Рецепт от фитнес-тренера и блогера Дарьи Карелиной: овощечисткой нарежьте кабачок длинными тонкими пластинками. Посыпьте его цедрой лимона с мелкой терки. Смешайте растительное (виноградное, оливковое) масло со свежевыжатым лимонным соком, добавьте мелко порезанный перец чили и хорошо размешайте. Заправьте оливковым маслом и дайте салату настояться около десяти минут. Отцедите салат от образовавшегося сока и подавайте.Ограничьте употребление копченостейОткажитесь от копченостей и вяленого мяса. Эти продукты содержат огромное количество соли, которая защищает их от порчи, вытягивая из мяса жидкость. Замените копчености отварной, запеченной или приготовленной на гриле телятиной, курятиной или индейкой.Рецепт маринада для гриля от фитнес-тренера Нелл Стивенсон: смешайте в кухонном комбайне до однородной консистенции одну чашку растопленного кокосового масла, сок половины лимона, 1,5 столовые ложки меда, одну чайную ложку натертого корня свежего имбиря, 0,75 чайной ложки паприки, 0,5 чайной ложки свежемолотого черного перца, одну щепотку измельченного красного перца чили, шесть измельченных зубчиков чеснока, четыре стрелки зеленого лука. Дайте настояться и покройте этим маринадом мясо или рыбу для гриля.Ешьте больше витаминовЛучший источник витаминов — это фрукты и ягоды, а лучшее время для употребления фруктов — это утро. Виноград, апельсины, клубника, малина, ежевика, абрикосы, сливы, груши, персики, дыни и прочие фрукты благодаря легкости их усваивания организмом и богатому содержанию витаминов являются незаменимыми составляющими летнего меню.Совет: чтобы получить максимальную пользу из ягод и фруктов, приготовьте смузи.