Назван чудо-продукт, который может отложить менопаузу на полтора года

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Ученые заметили, что у женщин, в ежедневный рацион которых входили бобовые, менопауза наступала на полтора года позже среднего возраста.Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Лидса (Великобритания), свидетельствуют: регулярный рацион женщин оказывает определенное влияние на возраст наступления менопаузы. В частности, такое влияние подтвердил эксперимент с участием 914 женщин. Ученые вели за ними наблюдение, соотнося особенности ежедневного рациона с поведением женского организма и конкретно наступлением менопаузы (климакса).В Великобритании средним возрастом наступления менопаузы у женщин считается 51 год. Специалистами было установлено, что этот возраст увеличивается у тех женщин, которые отдавали предпочтение средиземноморской диете. Но особенно хорошо откладывать наступление менопаузы на более долгий срок получалось у женщин, в питании которых было много зернобобовых культур.«Позже всего, на полтора года позже среднего возраста, менопауза наступала у тех женщин, в ежедневный рацион которых входили горох, фасоль, чечевица и нут», — констатировали авторы работы.Ученые отметили, что бобовые содержат в себе антиоксиданты, способные влиять на деятельность яичников и, соответственно, на наличие менструации.В свою очередь, у женщин, питание которых отличалось высоким содержанием простых углеводов, менопауза наступала раньше 51 года.