Врачи назвали эффективное средство от остеоартроза

Гидродинамический режим подразумевает наличие смазочного материала между двумя поверхностями, при граничном — поверхности непосредственно граничат между собой и толщина слоя смазки меньше величины шероховатости поверхностей.Смазка в гидродинамическом режиме происходит, когда соединение движется быстро и на него не давят с большой силой. В этом режиме суставы смазываются преимущественно таким соединением как гиалуроновая кислота, густым и липким, подобно автомобильному маслу. На рынке представлено большое количество пищевых продуктов и медикаментов, предназначенных для лечения нарушений смазки в гидродинамическом режиме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.Но гиалуроновая кислота неэффективна, когда на сустав происходит сильное давление, например, во время бега или прыжков. Под высоким давлением гиалуроновая кислота буквально выдавливается из промежутка между хрящами, а фракции синовиальной жидкости, содержащие связывающие воду сахара, прилипают к поверхности хряща.Процедура, разработанная специалистами из Корнеллского университета, представляет собой добавление (с помощью инъекции) на поверхность суставного хряща синтетической смазки, связывающейся с его поверхностью и смягчающей контакт хрящей во время бега или прыжков.Они разработали синтетический полимер, достаточно простой в производстве. Это — сополимер, имитирующий структуру лубрицина, гликопротеина , защищающий хрящи в несущих нагрузку суставах в условиях граничного режима смазки, он входит в состав синовиальной жидкости.Новый вариант лечения остеоартроза в настоящее время проходит клинические испытания на животных, но авторы уверены, что синтетический лубрикант поможет при остеоартрозе у людей.