Врачи назвали полезные для здоровья жиры

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Всем, пожалуй, известно, что в рационе должны присутствовать здоровые жиры.Это не только растительные продукты, но и жиры животного происхождения. Давайте разбираться, какие жиры можно назвать полезными и в чём их положительная польза для здоровья.Рыбий жирС советских времён люди принимали рыбий жир и до сих пор он не теряет своей актуальности. Он полезен тем, что содержит омега полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря которым понижается уровень триглицеридов в крови. Это является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Также есть ряд других полезных свойств рыбьего жираНапример, в нём содержится много витамина А. Благодаря этому компоненту улучшается зрение в сумерках, способность различать цвета. Также витамин А благотворно сказывается на состоянии волос, ногтей, кожи, укрепляет оболочки клеток и увеличивает их чувствительность к гистамину. А это позволяет бороться с аллергическими реакциями.В-третьих, рыбий жир полезен для женщин в положении. Ожидание ребёнка и без того дело непростое, а с приёмом такого компонента можно не переживать за развитие плода. У него развивается координация, мозг, зрение, а сама женщина меньше подвержена депрессии и стрессу.В-четвёртых, рыбий жир является отличным источником витамина D, который позволяет лучше усваиваться минералам, особенно фосфору и кальцию. Это станет хорошей профилактикой рахита у детей, способствует улучшению роста костной ткани и стимулирует мозговую деятельность.И наконец, рыбий жир может снизить риск развития психических заболеваний. Например, шизофрении. В его составе есть серотонин, гормон радости, улучшающий настроение и помогающий бороться с агрессией, раздражительностью, злобой и плохим расположением духа.Барсучий жирВ составе барсучьего жира есть два крайне важных для здоровья компонента. Речь идёт о витаминах А и группы В. Кроме того, он является источником не вырабатываемых самостоятельно полиненасыщенных жирных кислот. Всё это делает этот вид жира крайне полезным для здоровья.Так, барсучий жир уменьшает воспалительные процессы, стимулирует обмен в клетках. А за счёт содержания витамина А улучшается обновление клеток. Витамины группы В ответственны за поддержание нормального гормонального фона.Также этот вид жира будет полезен после полученных ран, так как способствует их скорейшему заживлению. Под его воздействием стимулируется белковый обмен и гибнут вредоносные и болезнетворные бактерии.Нередко его используют при болезнях верхних дыхательных путей. С древних времен его применяли при туберкулёзе, продолжают использовать и сейчас в таких целях. Также барсучий жир помогает лечиться от хронического и острого бронхита, пневмонии.Акулий жирСостав акульего жира тоже богат. Наиболее полезным является вещество под названием сквален, оказывающее антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое и иммуностимулирующее действия. Он позволяет кислороду легче проникать в клетки и активизирует продуцирование эластина и коллагена.Акулий жир также используют в косметологических целях. Благодаря ему можно отлично восстановить клетки кожи, улучшить структуры эластичных волокон и увлажнить кожу.С его помощью можно облегчить состояние при артрозе, артрите, кожных, бронхолегочных заболеваниях, болезнях печени, почек, депрессии. Жир акулы применяют даже при лечении лейкемии, особенно у детей.Как видим, жиры могут быть полезными для здоровья. Поэтому не надо полностью исключать их из жизни.