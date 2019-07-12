Врачи назвали полезные для здоровья жиры
Это не только растительные продукты, но и жиры животного происхождения. Давайте разбираться, какие жиры можно назвать полезными и в чём их положительная польза для здоровья.
Рыбий жир
С советских времён люди принимали рыбий жир и до сих пор он не теряет своей актуальности. Он полезен тем, что содержит омега полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря которым понижается уровень триглицеридов в крови. Это является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Также есть ряд других полезных свойств рыбьего жира
Например, в нём содержится много витамина А. Благодаря этому компоненту улучшается зрение в сумерках, способность различать цвета. Также витамин А благотворно сказывается на состоянии волос, ногтей, кожи, укрепляет оболочки клеток и увеличивает их чувствительность к гистамину. А это позволяет бороться с аллергическими реакциями.
В-третьих, рыбий жир полезен для женщин в положении. Ожидание ребёнка и без того дело непростое, а с приёмом такого компонента можно не переживать за развитие плода. У него развивается координация, мозг, зрение, а сама женщина меньше подвержена депрессии и стрессу.
В-четвёртых, рыбий жир является отличным источником витамина D, который позволяет лучше усваиваться минералам, особенно фосфору и кальцию. Это станет хорошей профилактикой рахита у детей, способствует улучшению роста костной ткани и стимулирует мозговую деятельность.
И наконец, рыбий жир может снизить риск развития психических заболеваний. Например, шизофрении. В его составе есть серотонин, гормон радости, улучшающий настроение и помогающий бороться с агрессией, раздражительностью, злобой и плохим расположением духа.
Барсучий жир
В составе барсучьего жира есть два крайне важных для здоровья компонента. Речь идёт о витаминах А и группы В. Кроме того, он является источником не вырабатываемых самостоятельно полиненасыщенных жирных кислот. Всё это делает этот вид жира крайне полезным для здоровья.
Так, барсучий жир уменьшает воспалительные процессы, стимулирует обмен в клетках. А за счёт содержания витамина А улучшается обновление клеток. Витамины группы В ответственны за поддержание нормального гормонального фона.
Также этот вид жира будет полезен после полученных ран, так как способствует их скорейшему заживлению. Под его воздействием стимулируется белковый обмен и гибнут вредоносные и болезнетворные бактерии.
Нередко его используют при болезнях верхних дыхательных путей. С древних времен его применяли при туберкулёзе, продолжают использовать и сейчас в таких целях. Также барсучий жир помогает лечиться от хронического и острого бронхита, пневмонии.
Акулий жир
Состав акульего жира тоже богат. Наиболее полезным является вещество под названием сквален, оказывающее антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое и иммуностимулирующее действия. Он позволяет кислороду легче проникать в клетки и активизирует продуцирование эластина и коллагена.
Акулий жир также используют в косметологических целях. Благодаря ему можно отлично восстановить клетки кожи, улучшить структуры эластичных волокон и увлажнить кожу.
С его помощью можно облегчить состояние при артрозе, артрите, кожных, бронхолегочных заболеваниях, болезнях печени, почек, депрессии. Жир акулы применяют даже при лечении лейкемии, особенно у детей.
Как видим, жиры могут быть полезными для здоровья. Поэтому не надо полностью исключать их из жизни.
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Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
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