Врачи рассказали о вредных свойствах киви

Киви — полезный фрукт, который за счет витаминов и микроэлементов, содержащих в себе, положительно влияет на здоровья человек.Однако, многие люди даже не знают о том, что этот продукт имеет свои противопоказания.Известно, что фрукт богат антиоксидантами и клетчаткой. Среди его полезных свойств можно отметить, что он укрепляет иммунную замедляет процесс старения, улучшает роботу ЖКТ, также сокращает риск проблем с сердечно-сосудистой системой.За счет содержания магния и калия уменьшается риск инсульта, а еще фрукт положительно воздействует на зрение и отличается низким содержанием калорий.От употребления киви лучше отказаться тем, кто страдает от аллергии. Если съесть его в большом количестве, возможны отеки или даже анафилактический шок, достаточно включать в рацион не более трех плодов в день. Также киви может провоцировать высыпания, покраснение кожи или воспаление во рту слизистой. Если злоупотреблять продуктом, возможны приступы тошноты и диареи.