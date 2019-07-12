Медики развенчали миф о пользе воды с медом и лимоном

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Ученые вынесли вердикт по напитку, который принято считать одним из лучших средств в вопросе избавления от лишнего веса.Научные сотрудники из университета в Калифорнии объявили, что вода с медом и лимоном не способствует похудению, как считалось ранее.Многие диетологи по всему миру ранее рекомендовали своим пациентам принимать натощак воду с добавлением лимонного сока и меда.Специалисты провели исследование и выяснили, что указанный напиток никак не помогает избавляться от лишнего веса. В нем содержится мало витамина С. Согласно рецептуре, в стакан воды добавляется лишь одна долька лимона, сок которой никак не повышает скорость обмена веществ.Помимо того, мед содержит большое количество калорий, а значит в лучшем случае напиток просто никак не повлияет на здоровье, а в худшем приведет к обострению проблемы с кислотностью, считают сотрудники университета.