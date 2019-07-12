Специалисты дали простой совет, как существенно продлить жизнь

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Эксперты выяснили, почему люди, отдающие предпочтение ускоренному шагу, живут на 15-20 лет дольше сторонников неторопливых прогулок.Команда специалистов из английского Университета Лестера изучила данные более 480 тысяч человек, средний возраст которых составил 50 лет.Быстрая ходьба была определена исследователями как движение со скоростью не менее 4,8 км/ч, что составляет 100 шагов в минуту.Выяснилось, что среди приверженцев энергичных прогулок продолжительность жизни достигает 87 лет у женщин и 86 лет – у мужчин. А вот любители медленной ходьбы в среднем проживут около 70 лет.Интересно, что люди, предпочитавшие быструю ходьбу, жили больше, чем неторопливые участники эксперимента, даже если страдали ожирением. Динамичные прогулки заметно укрепляют сердце и сосуды, поэтому снижают риск преждевременной смерти в два раза.Эксперты также подчеркивают: активный темп прогулок подходит всем вне зависимости от возраста, массы тела и физической подготовки. Скоростная ходьба не только улучшает самочувствие, но и повышает иммунитет, что в итоге увеличивает продолжительность жизни на 15-20 лет.