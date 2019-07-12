Диетологи подсказали, как уменьшить объем талии

Диетологи назвали ряд масел, которые помогают успешно бороться с жиром в районе талии.В сети принято позиционировать холестерин в качестве главного врага стройной фигуры. Эксперты обратили внимание на то, что некоторые масла, вопреки распространенному мнению, могут стать лучшим помощником в вопросе избавления от «боков» и жира на животе.В ходе последних исследований было доказано, что висцеральный жир (в области талии) накапливается, когда человек потребляет насыщенные жиры в огромном количестве. То есть, если основу рациона составляют сосиски, фастфуд, жирное мясо, сливочное масло, колбасы.Научные сотрудники организации American Diabetes Association во время исследования пришли к выводу, что присутствие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров снижает вес в районе талии и тормозит процесс накопления жира вокруг внутренних органов.Данные жиры содержатся в известных всем маслах – оливковом, подсолнечном, рапсовом. А вот от пищи, в которой содержатся кокосовые и пальмовые жиры, врачи настоятельно рекомендовали отказаться.Имеются противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.