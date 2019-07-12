Дерматологи перечислили продукты, помогающие сохранить молодость кожи

Такую пищу рекомендуется употреблять регулярно.Вот несколько продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто не хочет стареть.ЯйцаОни содержат вещества, способствующие выработке коллагена — белка соединительной ткани, обеспечивающего ее прочность и эластичность. Кроме того, в яйцах много витамина А. Ежедневное потребление яиц сделает вашу кожу здоровой и упругой.Помидоры или томатная пастаЭто отличный источник антиоксиданта ликопина, который обладает мощными противовоспалительными свойствами. А именно воспаление ускоряет старение кожи. Кроме того, ликопин защищает кожу от солнечных ожогов.Горький шоколад, содержащий не менее 70% какаоПрисутствующие в нем флавоноиды защищают кожу от солнца и усиливают кровообращение, благодаря чему на ваших щеках будет играть здоровый румянец.Зеленый чайВ нем больше полезных для кожи антиоксидантов, чем в черном кофе, а бодрит он не хуже.КреветкиОни богаты витамином E, который помогает коже восстановиться от различных повреждений.Также специалисты по питанию советуют включать в свой рацион говядину, курицу, рыбу, много овощей и ягод.