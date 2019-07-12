Названы главные ошибки, допускаемые при похудении

Эксперты составили список из девяти пунктов.Почти каждый новичок попав в спорт, становится заложником каких-либо заблуждений. Именно предрассудки становятся непреодолимой преградой на пути к стройности.1. Разминка отменяется!Мало времени на тренировку? Позвонил любимый человек и сказал, что через 5 минут ждет вас у входа? Отличный повод исключить разминку или «забыть» выполнить стретчинг в конце занятия. А ведь боли в мышцах и травм можно избежать, если не пренебрегать этим пятиминуткам. Ходьба по дорожке, поездка на велотренажере разогреют мышцы и подготовят суставы их к упражнениям. Заминка с растяжкой нормализует дыхание, значительно улучшает гибкость.2. Дольше = лучше.Время проведенное в спортзале, не главный критерий качества. Почему-то у многих сложилось стандартное мнение, что если на фитнес потрачено меньше часа, время потеряно зря. Но тренеры утверждают: все зависит от нагрузки. Например, интенсивная тренировка может вымотать начинающего за полчаса и потом еще неделю будет отзываться болью в мышцах.3. Заниматься нужно лишь проблемными зонами.Чаще всего эту ошибку допускают женщины : им не нравятся, то слишком объемные бедра, то живот, результате все тренировки дамы начинают строить вокруг беспокоящих зон. Как правило, такие женщины совершенно не обращают внимания на другие участки тела, например, покатые плечи или дряблые руки. Поэтому рекомендуется начинать с занятий, на которых будут укрепляться все мышцы — спины, пресса, рук, ног, груди. Когда они подтянуты, вы сможете уделять большее внимание отдельным проблемным зонам.4. Лучший тренер — я сама!Современные барышни полагают, что они лучше всех знают, на каких тренажерах и как им надо заниматься. Они самостоятельно составляют план тренировок, а потом жалуются , что от занятий никакого толка. Чтобы достичь желаемого, попросите профессионала составить для вас план занятий. Тренер проконсультирует по технике выполнения упражнений, нагрузке и еще расскажет о питании.5. Походы на фитнес вернут стройность.В сложном деле снижении веса не стоит уповать на спортивные занятия. Даже если сейчас благодаря тренировкам лишние килограммы стали уходить, настанет момент, когда стрелка на весах замрет. Все дело в том, что без изменения принципов питания добиться идеальных линий невозможно. Только занятия, дополнительные сбалансированным рационом, позволяет обрести красивое, сексуальное тело. Поэтому не забывайте о диете.6. Чтобы похудеть, нужно заниматься только на кардиотренажерах.Да, эллипсоиды, беговые дорожки, велотренажеры, степперы помогают избавиться от жира. Но не стоит забывать и о силовых тренировках. После занятий с отягощением мышцы приходят в тонус и утягивают фигуру, словно корсет. К тому же мышцы способствуют похудению: даже во время отдыха они потребляют энергию, а значит, жировые излишки будут расходоваться на из «пропитание»7. Перед тренировкой есть нельзя.Твердо выучив это правило, дамы приходят в фитнес-зал после работы с абсолютно пустым желудком и во время тренировки чуть не падают в обморок. Конечно, не стоит плотно ужинать за 15 минут до занятий, но проследить, чтобы за 1. 5-2 часа в желудок попали сложные углеводы -макароны, зерновой хлеб, печеный картофель. Только не дополняйте их мясом или рыбой -на переваривание белков у организма уходит 3-4 часа, так, что тренироваться с ним будет тяжело. Если поесть вовремя не удалось, зарядитесь быстрыми углеводами: выпейте стакан сока, съешьте банан.8. Во время занятий можно не пить.Несмотря на то, везде пишут о необходимости соблюдения питьевого режима на тренировке, женщины иногда забывают от воде. А ведь при обезвоживании эффективность занятия снижается. Чувство жажды появляется лишь тогда, когда тело сильно обезвожено: интенсивные тренировки подавляют чувствительность рецепторов. Поэтому не ждите, пока в горле пересохнет, -выпейте стакан минералки за 20-30 минут до тренировки, а во время занятий пополняйте запас в организме каждые 15-20 минут Только делайте маленькие глотки: после больших будет тяжело двигаться.9. Дышать можно так, как получается.Во время тренировок новички иногда забывают следить за дыханием: задерживают его или, особенно во время бега, начинают дышать прерывисто, сбиваясь. Поэтому на первых парах на кардиотренажерах выставляйте нагрузку, при которой легко следить за вдохами и выдохами. Старайтесь дышать носом. Если трудно — вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот.Для контроля можете даже тихонько напевать песенку : начали сбиваться -снизьте нагрузку. При выполнении силовых упражнений руководствуйтесь правилом «выдыхать на усилии», например, качая пресс, отрываете плечи от коврика -выдохните, возвращаясь в исходное положение — вдохните.