Эксперты определили оптимальную частоту стирки нижнего белья

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Специалист посоветовала женщинам ежедневно менять бюстгальтер.Британские эксперты в области моды и гигиены поделились мнением о том, как часто нужно стирать нижнее белье.Говоря о трусах, специалисты отметили, что для них оптимален ежедневный режим стирки из-за постоянного контакта с областью паха, где скапливаются стафилококковые бактерии.«Сами по себе живущие в организме бактерии безвредны, однако из-за повреждений кожи они способны провоцировать развитие стафилококковой инфекции, при которой кожа может покрыться фурункулами», — сказала в связи с этим микробиолог из Университета Де Монтфорт доктор Кэти Лэйард.Также Лэйард высказалась о температуре воды, необходимой для стирки нижнего белья. Она заявили, что для стирки трусов достаточно воды температурой 40 градусов, однако следует помнить: существуют микроорганизмы, которые способны выживать при 40-градусной стирке.«Если вы работаете в больнице, детском саду или ветеринарной клинике, где ухаживаете за больными людьми, детьми или животными, я бы порекомендовала стирать одежду при температуре 60 градусов», — пояснила биолог.Помимо этого, специалист посоветовала женщинам ежедневно менять бюстгальтер. В подмышечных впадинах из-за концентрации пота также может размножаться золотистый стафилококк, пояснила эксперт.В то же время другой специалист, доктор Лиза Акерли, высказала мнение о том, что не существует какого-то определенного правила по стирке бюстгальтера. Ежедневная стирка – это вопрос предпочтения личной гигиены, в норме стирку нижнего белья соотносить с погодой и мерой потения, подчеркнула она.