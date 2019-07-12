Женщины с дефицитом «хороших» бактерий чаще заболевают раком

Лактобациллы критически важны для сохранения нормальной кислотности влагалища.Исследование показало, что при наличии низкого уровня дружественных бактерий во влагалище вероятность развития рака яичников вырастает. Это еще одно исследование, которое подчеркивает всю положительную роль данных микроорганизмов.Исследование продемонстрировало, что низкий уровень так называемых дружественных или «хороших» бактерий во влагалище является фактором риска рака яичников. Заболевшие этой опухолью женщины демонстрировали в своем организме меньшее количество штамма лактобацилл в области гениталий. А обладательницы мутаций гена BRCA1, которые увеличивают риск рака яичников более чем в 42 раза, имели наименьший показатель данных бактерий.Лактобациллы критически важны для сохранения нормальной кислотности влагалища, что помогает предотвращать проникновение туда «плохих» бактерий, способных вызвать инфекции. Многие женщины с семейной историей рака яичников выбирают добровольное удаление этого органа для того, чтобы снизить риск болезни, из-за чего они становятся бесплодными. Авторы исследования надеются, что на его основе будет разработан похожий на мазок тест, способный определить риск рака у женщины по уровню бактерий во влагалище. А с помощью этого теста представительницы прекрасного пола из группы риска смогут самостоятельно принимать решение о том, нужно ли им все-таки проводить операцию или нет.Даже низкий уровень этих лактобацилл не должен стать непременным показанием к подобной операции. Теоретически можно представить, что будут разработаны особые методики для повышения количества бактерий в области влагалища, которые снизят риск опасной болезни.