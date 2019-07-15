Сушилки для рук способны навредить детскому слуху

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В ходе исследования они неоднократно наблюдали откровенное нежелание многих дети пользоваться этими сушилками.Многие сушилки для рук издают гораздо более громкий звук, чем утверждают их производители. Такая их особенность способна вредить детскому слуху, утверждают канадские исследователи.Ученые из Университета Калгари считают, что звук, испускаемый сушилками, которые устанавливаются в публичных туалетах, может быть опасен для детских ушей. Об этом они заявили, измерив уровень шума от сушилок для рук на разных расстояниях более чем в 40 публичных туалетах.По словам специалистов, в ходе исследования они неоднократно наблюдали откровенное нежелание многих дети пользоваться этими сушилками. Также было замечено, что дети могут закрывать уши, находись неподалеку от действующих сушилок. Ученые заявили, что в некоторых случаях от шума приборов даже у них самих начинался звон в ушах.Авторы исследования рассматривали работу самых популярных видов сушилок. По их словам, некоторые из приборов были способны производить шум, превышающий 100 децибел, что сопоставимо со звуком действующей бензопилы. Специалисты допускают, что сушилки для рук не проходят никакой сертификации в плане уровня шума.«Многие сушилки издают гораздо более громкий звук, чем заявляют их производители. Для детского слуха это может представлять вполне определенную опасность, грозя его ухудшением», — резюмировали в итоге канадские ученые.