Ученые рассказали, какие напитки провоцируют появление рака

Прийти к таким выводам им помог эксперимент.Ученые из Франции рассказали о том, что сладкие напитки могут спровоцировать онкологические заболевания.Исследователи следили за состоянием здоровья более 100 тысяч пациентов в течение пяти лет.Благодаря эксперименту стало известно, что регулярное употребление соков, энергетиков и молочных коктейлей увеличивает риск заболевания раком на 18 процентов.Ученые рассказали, что на тысячу человек в рамках эксперимента было зафиксировано 22 случая онкологии.Употребление сладких напитков связано с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, ожирения и диабета. Мы выяснили, что они также связаны, возможно, с риском развития рака, — сообщили ученые университета Сорбонны.Исследователи пришли к выводу, что для снижения риска появления онкологии, человеку нужно следить не только за тем сколько сладкого он ест, но и смотреть на то, как часто он пьет сладкую жидкость.