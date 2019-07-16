Специалисты назвали продукт, который защищает от рака груди

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Специалисты провели исследование, в ходе которого женщины с диагнозом рак груди, каждый день добавляли в свой рацион шампиньоны. Результаты показали, что у пациенток уменьшился рост опухолевых клеток.Ученые объяснили такой эффект тем, что при попадании в организм, эти грибы создают определенный барьер от бактерий и вирусов, которые провоцируют развитие воспалений, способствующих появлению и развитию онкологии.В составе шампиньонов содержатся вещества, которые положительно влияют на дендритные клетки, которые являются основными борцами с раком. В связи с этим увеличивается производство Т-лимфоцитов, укрепляют иммунную защиту и не позволяют раковым клеткам поразить организм.Исследователи порекомендовали тем женщинам, которые уже страдают раком груди или имеющих наследственную предрасположенность к нему, добавить в свой ежедневный рацион шампиньоны в количестве примерно 100 г.Напомним, по мнению ученых, стоит обращать внимание даже на беспричинный кашель, который может сигнализировать о раковой болезни.Ранее также сообщалось, что американские ученые революционное открытие, которое дает надежду на выздоровление онкобольным. Они обнаружили особый белок, который способен предотвратить развитие онкологических заболеваний.Также ранее сообщалось, что лечить рак можно с помощью музыки. Исследование, которое провела доктор Марсия Капелла, координатор Института биофизики Карлос Чагас Фильодовелы, научно доказало, что целебная сила музыки даже способна лечить опухоли.