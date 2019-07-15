Простые способы, которые помогут избавиться от головной боли

Многие люди частенько сталкиваются с неприятным ощущением — головной болью.Бывает и так, что сколько бы человек не выпил таблеток и прочих лекарственных средств, боль все равно не пропадает, а лишь усугубляется. Врачи утверждают, что при таких ощущениях не обязательно сразу идти в аптеку за новыми лекарствами. Есть ряд простых, но действенных методов, которые помогут избавиться от головной боли.Метод №1: глубокое дыханиеВо время приступа головной боли, попробуйте привести в порядок свой дыхательный ритм. Ваше дыхание должно быть глубоким: необходимо медленно вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Две-три минуты подобной практики помогут избавиться от головной боли. Ведь очень часто она приходит из-за кислородного голодания.Это работает точно так же, как и в предыдущем методе. Свежий воздух и движение позволят насытить тело необходимым кислородом.Метод №3: стакан прохладной водыИногда головная боль возникает при дегидрации, то есть обезвоживании. Поэтому весьма полезно при первых симптомах выпить стакан обычной прохладной воды.Метод №4: яблокоЭто связано с тем, что фруктовые кислоты позволяют сбалансировать кислотно-щелочной уровень в организме, избавляя от неприятных ощущений. Помните, что яблоко нужно есть обязательно с кожурой.Пища, наполненная белком, позволяет нормализовать уровень сахара в крови. При его недостатке или резких скачках может возникать головная боль. Если хотите от нее избавиться или предотвратить вообще ее появление, просто ешьте маленькими порциями белковую пищу.Метод №6: имбирный чайЕщё один напиток, эффективно избавляющий от мигрени. Имбирный чай особенно полезен при головной боли, которая сопровождается тошнотой.Метод №7: холодный компрессНеобходимо наложить на место, где сосредоточена головная боль, холодный компресс. Иногда достаточно положить на язык кубик льда. Поэтому все прохладное явно способно избавить от головной боли человека.