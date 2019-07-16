Названы способы пережить летнюю жару «сердечникам»

Врачи не советуют пить много воды.В летнее время года сердце начинает активно работать, также расширяются сосуды и падает кровяное давление.Тело теряет достаточное количество влаги, но врачи не советуют пить много воды, чтобы не спровоцировать одышку и отеки.Людям, которые страдают от сердечных заболеваний, рекомендуется медиками пить до 1 литра жидкости в день.По словам кардиологов, “сердечникам” нужно стараться избегать духоты и перепадов температуры. Хорошим решением для людей с больным сердцем назвали отдых на даче, но не стоит переусердствовать с работой на грядках.Врачи рекомендуют придерживаться специальной диеты, которая включает в себя употребление фруктов и овощей, а также морепродуктов.