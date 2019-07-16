Названы способы пережить летнюю жару «сердечникам»

Врачи не советуют пить много воды.

В летнее время года сердце начинает активно работать, также расширяются сосуды и падает кровяное давление.

Тело теряет достаточное количество влаги, но врачи не советуют пить много воды, чтобы не спровоцировать одышку и отеки.

Людям, которые страдают от сердечных заболеваний, рекомендуется медиками пить до 1 литра жидкости в день.

По словам кардиологов, “сердечникам” нужно стараться избегать духоты и перепадов температуры. Хорошим решением для людей с больным сердцем назвали отдых на даче, но не стоит переусердствовать с работой на грядках.

Врачи рекомендуют придерживаться специальной диеты, которая включает в себя употребление фруктов и овощей, а также морепродуктов.
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