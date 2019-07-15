Диетолог рассказала, как правильно употреблять ягоды

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Сезонные ягоды и фрукты полезны, но многие люди едят их неправильно. Например, употребляют на десерт, а это – ошибка, заявила диетолог Людмила Бабич.Клубника, вишня и черешня, малина, клубника, абрикосы, сливы… обилие фруктов и ягод является одним из несомненных преимуществ летнего сезона. Эти дары природы снабжают организм витаминами и микроэлементами, укрепляют иммунную систему, служат профилактикой сердечно-сосудистых болезней, рака и ожирения. Медики рекомендуют включать их в рацион ежедневно,.Однако, заявила диетолог Людмила Бабич, многие люди неправильно употребляют ягоды и фрукты. По словам эксперта, летние ягоды и фрукты являются абсолютно самостоятельным перекусом, тогда как нередко их подают к столу для разнообразия трапезы или в виде десерта, считая, что это более полезно, чем есть традиционные сладости к чаю.Диетолог предупреждает: ягоды и фрукты, которые съедаются «на третье» после употребления других блюд, могут сделать прием пищи в целом слишком калорийным.«Употреблять ягоды и фрукты в качестве десерта – это ошибка. Когда живот и так набит, микроэлементы и витамины из них плохо усваиваются, а количество полученных организмом калорий только возрастает», — пояснила эксперт.По словам Бабич, тарелка клубники или стакан малины – это полдник, но ни в коем случае не десерт. Также диетолог считает ненужным добавлять в ягоды и фрукты сахар, сметану или взбитые сливки – для поджелудочной железы это слишком большая нагрузка.