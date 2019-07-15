Названы самые вредные перекусы в жару

Конфеты, булочки и пирожные несут повышенный риск отравления, но при этом они еще заставляют организм работать на износ для их усвоения, что проявляется тошнотой, вялостью и сонливостью.После употребления сладких или мучных продуктов резко повышают уровень глюкозы в организме, благодаря чему мы чувствуем бодрость и даже эйфорию. Но длится это чувство крайне недолго, ведь также резко уровень снижается и в результате – наступает упадок сил, мы чувствуем себя сонливыми и уставшими, рассказала диетолог Людмила Бабич.«Вместо конфет и булочек на рабочем месте лучше перекусить овощами и фруктами, подойдет даже печенье, например овсяное или легкие крекеры, но точно не тортик или пирожное. Вместо бутербродов с колбасой, которые вредны сами по себе из-за огромного количества консервантов и соли, стоит съесть кусочек черного или зернового хлеба с легким сыром», — говорит врач.Пить в больших количествах чай или кофе с сахаром, как это привыкли делать многие офисные работники – очень вредно не только для организма, работоспособности. Но и для фигуры, ведь таким образом вы употребляете много калорий, о которых даже не задумываетесь. Хотите взбодриться – выпейте зеленого чаю или прохладной воды с долькой лимона.«Сахар в чае лучше заменить ложкой меда – только не размешивайте, а пейте «вприкуску» с медом. Этот продукт, к слову, еще и сил прибавит, ведь содержит множество ценны веществ и долгоиграющие углеводы, которые поддержат энергетический баланс», — резюмировала врач.