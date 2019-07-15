Названы лекарства, которые подделывают чаще всего

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Врачи также поделились способами распознания контрафактных препаратов.Как известно, лекарственные препараты способны не только исцелить, но и разрушать здоровье. Особенно, если они поддельные. И если в аптеках качество лекарств хоть как-то контролируют, то в так называемых интернет-магазинах, можно купить обыкновенную фальшивку – пустышку с эффектом плацебо или токсичную подделку, которая надолго запомнится вашему организму.Наиболее часто злоумышленники подделывают препараты, которые в нашей стране продаются без рецепта. Это антибиотики, гистаминные, противогрибковые и седативные средства. Больше всего подделывают парацетамол, анальгин, цитрамон и колдрекс.Такие таблетки не содержат действующее вещество. В отдельных случаях его заменяют дешевыми и опасными примесями. Как правило, фальшивые препараты изготавливают из мела, талька, крахмала, сахарной пудры, белой глины и даже клея.Впрочем, попадаются на халтуре не только отечественные, но и иностранные производители.Как же отличить подделку от качественных медикаментов?Во-первых, можно просветить этикетку лампой ультрафиолетового света. На упаковке должна присутствовать специальная маркировка.Во-вторых, насторожить должна низкая стоимость препарата. Как известно, какая цена — такое и качество.В-третьих, некачественная упаковка медикаментов — первый признак подделки. В таком случае стоит обратить внимание на четкость печати, срок годности и наличие вкладыша.В-четвертых, потребуйте у продавца сертификат соответствия. Отказ свидетельствует о том, что препараты получены от сомнительных производителей и посредников.