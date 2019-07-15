Эти простые способы помогут навсегда избавиться от укачивания

Эксперт рассказала, как улучшить работу вестибулярного аппарата.Эксперт по похудению Катя Медушкина утверждает, что правильная осанка способна положительно повлиять на работу вестибулярного аппарата.Это особенно важно для людей, которых укачивает в транспорте и тех, кто имеет проблемы с координацией. О том, как справииться разом со всеми вышеперечисленными проблемами специалист рассказала на страничке в Instagram.Вестибулярный аппарат — орган во внутреннем ухе, который «отслеживает» положение за тела в пространстве и направление его движения. Он работает в тесном «сотрудничестве» с мозжечком — отделом мозга, который отвечает за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.Благодаря этим органам мы можем ровно ходить, удерживаться на ногах, если поскользнулись, кататься на аттракционах и ездить в транспорте.На наше равновесие самым непосредственным образом влияет осанка. Когда мы постоянно сутулимся, центр тяжести оказывается не над стопами, смещается. И наше тело пытается это смещение компенсировать. Поэтому, если с равновесием у вас трудности — займитесь здоровьем спины.Хорошая новость в том, что равновесие можно тренировать. Вы наверняка слышали, что такие тренировки входят в программу подготовки летчиков и космонавтов. Если вы не собираетесь в космонавты, лучшая тренировка координации — регулярная физическая активность. В йоге, пилатесе много упражнений на баланс и осанку.Вот несколько простых упражнений, которые при регулярном выполнении благотворно влияют на функции вестибулярного аппарата:Наклоняем голову вниз, делаем медленный выдох, поднимаем голову вверх и делаем вдох.Аккуратно поворачиваем голову в разные стороны 10-15 раз.Наклоняем голову сначала к левому плечу, принимаем исходное положение. Потом к правому плечу. Повторяем 10-15 раз.Делаем круговые движения головой в одну и другую сторону.?Делайте упражнения аккуратно, без резких движений. Через какое-то время можно выйти на «продвинутый уровень» и выполнять их с завязанными глазами.И вообще, пользуйтесь любой возможностью улучшить координацию:ходите, пытаясь удержать что-то на голове?ходите по бордюру на улице, стараясь не упасть?пройдитесь задом наперед?качайтесь на качелях?или даже кружитесь на офисном стуле.