Имплантация зубов: как сэкономить, не рискуя здоровьем

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Идеальная улыбка и ровные зубы – удовольствие не из дешевых. Особенно, когда единственный выход из ситуации – имплантация зубов. Это технологически сложный процесс, доверить который можно лишь опытным специалистам. Важно обращать внимание и на материал, из которого сделаны имплантаты.В Москве цены и вовсе могут стремиться к бесконечности. Выходом из положения могут стать акции у проверенных стоматологических клиник. Например, регулярные акции smile-at-once.ru позволят существенно сэкономить и обрести улыбку мечты с максимальной выгодой для бюджета. Конечно, стоит разобраться с некоторыми нюансами, прежде чем решиться на акционные предложения.Почему клиники могут предлагать имплантацию зубов со скидками:Желание привлечь новых клиентов;Получение скидок от поставщика имплантов и инструментов для имплантации, оптовые закупки материалов;Лечащий врач имеет небольшой стаж работы и нуждается в опыте.Если первые два пункта вполне понятны и ничем не грозят здоровью пациента, то над последним стоит задуматься. Важно уточнять, кто именно будет проводить имплантацию. В клинике Smile-at-Once молодые врачи лишь ассистируют основным специалистам.Важно понимать, что имплантация зубов в принципе не может быть дешевой процедурой. Протезы создаются из чистого титана. Это очень дорогой материал, который будут служить не один десяток лет. При изготовлении имплантов применяют последние медицинские разработки и технологии. А значит, рассчитывать на низкую стоимость не приходится.Поэтому, в погоне за выгодой важно обращать внимание не только на цены, но и на такие важные моменты как:квалифицированность врачей;отзывы пациентов;бренд предлагаемых имплантов (они должны иметь сертификат изделия, серийный номер);гарантия на имплантацию, которую должна предоставить клиника, а не врач;предварительная диагностика, проведение томографии и анализов, без которых проводить процедуру просто опасно для здоровья.Итак, есть несколько вещей, на которых экономить просто опасно. Нельзя выбирать неопытных врачей, которые будут на вас «тренироваться», важно выбрать проверенные имплантаты, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке и тщательно подготовить к лечению, исключив возможные риски во время имплантации.Вместо попыток извлечь сомнительную экономию, лучше воспользоваться рассрочкой. В клинике Smile-at-Once действует выгодное предложение — беспроцентная рассрочка без первоначального взноса. Выплатить стоимость имплантации можно за 12 месяцев. Также действует возможность досрочного погашения без каких-либо комиссий. Можно взять и кредит.Хватит откладывать мечту на «завтра». Сделайте первый шаг к улыбке мечты с максимальной выгодой уже сегодня!